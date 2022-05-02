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الاقتصادي
الأسهم اليابانية تتراجع مع ترقب قرار «المركزي الأميركي»
رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
2 مايو 2022 20:19

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، عندما ستكون الأسواق المحلية مغلقة لعطلة رسمية بحثاً عن مؤشرات على تشديد السياسة النقدية. وتراجع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.11 بالمئة ليغلق عند 26818.53 نقطة بعد أن فتح على ارتفاع. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 بالمئة ليغلق عند 1898.35 نقطة. وتراجعت أسعار الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة متكبدة أكبر خسارة يومية منذ 2020 مع هبوط سهم شركة أمازون بعد إعلان نتائج فصلية ضعيفة في حين أثار إعلان أكبر زيادة شهرية في معدل التضخم منذ 2005 مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من رفع أسعار الفائدة. وستغلق أسواق اليابان من الثلاثاء إلى الخميس لعطلة رسمية. ونزل سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات الرقائق 1.24 بالمئة كما خسر سهم أدفانتست 4.78 بالمئة. وقفز سهم موراتا للتصنيع 3.23 بالمئة وفوجيتسو لإنتاج أجهزة الكمبيوتر 5.03 بالمئة بعد أن أعلنتا نتائج إيجابية. وارتفع سهم هيتاشي للتكنولوجيا 6.72 بالمئة بعد أن وافقت شركة أمريكية على شراء ذراعها للخدمات اللوجستية. وارتفعت أسهم 124 شركة على المؤشر نيكي وتراجعت أسهم 96 شركة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
البنك المركزي الأميركي
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