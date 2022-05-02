اتهام لـ«آبل» بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية

بروكسل (د ب أ)- خلصت المفوضية الأوروبية، بعد شهور من التحقيقات الأولية، إلى أن شركة آبل تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي عبر نظام «آبل باي» لمحافظ المدفوعات على الهواتف المحمولة. وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان: إن المفوضية لديها «ما يشير إلى أن آبل قيدت وصول طرف ثالث إلى التكنولوجيا الرئيسية» اللازمة لتطوير خدمات محافظ الهواتف المحمولة المنافسة على أجهزة آبل لصالح خدماتها الخاصة. وتؤكد المفوضية، وهي أكبر منظم للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن تقييد وصول المطورين لتكنولوجيا محفظة أجهزة المحمول التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس يشوه المنافسة في السوق ويكبح الابتكار. ويسلط تحقيق المفوضية الضوء على آثار مثل هذه القيود على المنافسين في السوق لنظام الدفع بلمسة واحدة، الذي تقدمه آبل والمعروف باسم «تاب آند جو» للمشتريات المادية من داخل المتجر. ونظراً لأن التكنولوجيا مثبتة مسبقاً على أجهزة آبل، فإن القيود تستثني المنافسين وتبقي خيارات أقل أمام المستهلكين لخدمات الدفع عبر هواتف شركة آبل وأجهزتها اللوحية، وفقاً للاتهام الموجه من الاتحاد الأوروبي. وقالت فيستاجر إن تنظيم سوق خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة هو أمر مهم للمستهلكين للاستفادة «من نظم دفع تنافسية ومبتكرة». وتشرف المفوضية الأوروبية على المنافسة في السوق الموحدة للتكتل، كما أنها لديها السلطة في النهاية لتوقيع غرامات إذا خلصت إلى أن هناك إضراراً بمصالح المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن الفرصة متاحة لشركة آبل للرد على الرأي الأولي. وليس هناك موعد نهائي قانوني لانتهاء التحقيق.