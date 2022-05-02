الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بنتائج الشركات

لندن (رويترز) تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات محدودة، اليوم الاثنين، متأثرة بشركات كبرى مثل مرسيدس بنز بدأت في تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح، في حين حدت بيانات أشارت إلى انكماش أكبر في نشاط المصانع الصينية من الإقبال على المخاطر. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 07.14 لتوقيت جرينتش في طريقه لوقف مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي، لكن التعاملات كانت محدودة على الأرجح بسبب عطلة البنوك في بريطانيا. وأثر تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح بشدة على المؤشر ستوكس ففقدت أسهم شركات كبرى جاذبيتها، مثل أسهم مرسيدس بنز وباير للرعاية الصحية وكونتيننتال لقطع غيار السيارات وباسف للكيماويات. وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكثر مما كان يُخشى في أبريل بعد أن أوقفت قيود لاحتواء انتشار جائحة «كوفيد-19» الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الحالي. ونزل سهم فيستاس لتوربينات الرياح بنسبة أربعة بالمئة بعدما خفضت توقعاتها لهامش أرباح التشغيل في العام بكامله بسبب الحرب في أوكرانيا. ونزل سهم أدلر جروب الألمانية للعقارات 44.1 بالمئة مسجلة انخفاضاً قياسياً بعد أن أعلنت أن جميع أعضاء مجلس إدارتها عرضوا تقديم استقالاتهم فوراً بعد أن رفض مراجع حسابات إعطاء رأي في البيانات المالية للشركة.