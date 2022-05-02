مسح: ارتفاع إنتاج «أوبك» في أبريل

لندن (رويترز) - خلص مسح أجرته رويترز إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يومياً على الشهر السابق وأقل من 254 ألف برميل يومياً المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات. وتقلص أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، تدريجياً تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.

اجتماع «أوبك بلس»

وتجتمع «أوبك بلس» بعد غد الخميس ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقاً على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال ممثل في أوبك عن اجتماع يوم الخميس: «من المحتمل أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة».

وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل من جميع أعضاء «أوبك بلس»، منها نحو 254 ألف برميل يومياً يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.



الامتثال للتخفيضات

ووفقاً لمسح لرويترز يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من أكتوبر إلى مارس، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.

نتيجة لذلك، يضخ أعضاء أوبك العشرة أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق. ووجد المسح أن امتثال أوبك للتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 164 بالمئة مقابل 151 بالمئة في مارس.



