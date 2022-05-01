الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في يوليو احتمال قائم
«المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في يوليو احتمال قائم
2 مايو 2022 02:34

بروكسل  (د ب أ)

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن قيام البنك برفع الفائدة في يوليو احتمال قائم، ولكنه ليس مرجحا.
وقال في مقابلة مع صحيفة «إل كوريو» الإسبانية نشرتها  أمس إنه «لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في يوليو».
وأضاف أن معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في غضون «أشهر أو أسابيع أو أيام. ربما في يوليو، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح».
في ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام المركزي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في يوليو، وفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء.
وقال جويندوس، إن أية قرارات «ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في يونيو». ورغم أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث «تراجع كبير في النمو». وبشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، قال :»حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها تعريض التضخم المستهدف من البنك المركزي عند 2% للخطر على المدى المتوسط».

البنك المركزي الأوروبي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
الإمارات
حاكم أم القيوين: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الإمارات
اليوم 10:30
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
الإمارات
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©