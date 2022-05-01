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جوجل تتيح للمستخدمين السيطرة على الإعلانات
جوجل تتيح للمستخدمين السيطرة على الإعلانات
2 مايو 2022 02:34

سان فرانسيسكو (د ب ا) 

طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية «جوجل» خاصية جديدة تتيح لمستخدمي خدماتها التحكم بصورة أكبر في نوعية الإعلانات التي تظهر أمامهم، من خلال توسيع نطاق «الفئات الحساسة» المتاحة في قائمة إعدادات التحكم في الإعلانات لتتيح لهم اختيار منع ظهور أعلانات متعلقة بالحمل والأمومة والتعارف وخسارة الوزن.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه القيود على ظهور الإعلانات ستتاح فقط لمستخدمي يوتيوب وجوجل ديسبلاي نتورك. يذكر أن خدمة جوجل ديسبلاي عبارة عن نظام يتيح للمعلنين طلب عرض إعلاناتهم على مواقع الإنترنت والتطبيقات وموقع يوتوب وخدمة البريد الإلكتروني جي ميل.
ولن تطبق القيود الجديدة على الإعلانات التي تظهر على صفحات محرك البحث جوجل وجوجل شوبنج للتسوق، في حين تعتزم شركة جوجل توفيرها أيضا على خدمة محرك البحث في المستقبل، بحسب ما أكده متحدث باسمها.
و كانت جوجل قد أعلنت في  ديسمبر الماضي اعتزامها توفير المزيد من أدوات التحكم في ظهور الإعلانات أمام المستخدمين لأن بعض الناس قالوا إنهم يريدون تقليص الإغراءات التي يتعرضون لها من جانب موفري بعض المنتجات مثل الكحوليات والمراهنات. وهذه الخدمة الجديدة يمكن أن تكون مفيدة، بالنسبة للمتعافين من إدمان المخدرات، لأن ظهور بعض الصور يمكن أن تثير لديه مشاعر سلبية.
ويمكن أن تساعد إضافة جوجل إعلانات الحمل وفقدان الوزن إلى الفئات الحساسة، الأشخاص الذين لديهم تجارب سيئة في فترات الحمل أو تربية الأطفال أو هؤلاء الذين يعانون من اضطراب الأكل. وأشار بعض المستخدمين إلى أنهم لا يحبون مشاهدة إعلانات ملابس وأسرة الأطفال، بعد مرورهم بتجربة ولادة جنين ميت حيث تجدد هذه الإعلانات مشاعر الحزن لديهم.

جوجل
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