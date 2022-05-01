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الاقتصادي
شركات بريطانية: ارتفاع التكاليف يضر بالأرباح
شركات بريطانية: ارتفاع التكاليف يضر بالأرباح
2 مايو 2022 02:34

لندن (د ب ا)

حذر عدد كبير من الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من أن ارتفاع التكاليف قد يضر بالأرباح، وذلك وفقاً لما أظهره تقرير جديد.
وذكرت وكالة ايه بي ميديا البريطانية أن عدداً متزايداً من الشركات أصدر تحذيرات بشأن الأرباح لحاملي الأسهم والمتعاملين، وذلك من أجل تخفيف حدة عدم تحقيق نتائج مماثلة للتوقعات.
وحذرت 43% من الشركات المدرجة من أن الأرباح سوف تكون أقل من التوقعات، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار السلع والطاقة.
وهذا مقارنة بـ27% فقط من الشركات التي توقعت انخفاض الأرباح خلال أخر ثلاثة أشهر من عام.2021 وساهمت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة مثل الغاز الطبيعي، الذي حذر البنك الدولي من أن سعره قد يرتفع بأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين.
ودفعت المخاوف بشأن الاقتصاد الشركات لتعديل توقعاتها لكي تأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع لأسعار السلع.

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