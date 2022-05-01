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الاقتصادي
التضخم في النمسا بأعلى مستوياته منذ 41 عاماً
التضخم في النمسا بأعلى مستوياته منذ 41 عاماً
1 مايو 2022 12:31

أظهرت أحدث أرقام اقتصادية رسمية، صدرت في النمسا اليوم استمرار ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.2 % وارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 0.3%.

وأرجع توبياس توماس، رئيس هيئة الإحصاء النمساوية، أسباب استمرار موجة التضخم وزيادة أسعار المستهلكين، إلى ارتفاع أسعار منتجات الوقود والطاقة بأشكالها المختلفة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود والطاقة ستواصل تحديد معدل التضخم.

ولفت إلى وجود تأثير إضافي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلتي الغذاء اليومية والأسبوعية على زيادة معدل التضخم، الذي قفز إلى نفس المستوى القياسي قبل 41 عاماً في أكتوبر 1981.

وأظهرت نتائج أحدث دراسة استقصائية، أجراها معهد دراسات الرأي " ابسوس "، شعور الأشخاص بأعباء مالية بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع والخدمات. وأوضحت الدراسة أن تسعة من كل عشرة أشخاص يشعرون بآثار التضخم على حياتهم اليومية، لاسيما زيادة الأسعار عند التسوق اليومي بنسبة 81% وفي محطات الوقود بواقع 80%، وتكاليف التدفئة بنسبة 63%، وعبّر أكثر من نصف عدد المشاركين في الدراسة، البالغ عددهم 500 شخص عزمهم التخلي عن عمليات الشراء غير الضرورية. 

المصدر: وام
النمسا
التضخم
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