ارتفاع الطلب على شراء مستلزمات العيد

ريم البريكي (أبوظبي)

نمت مبيعات محال بيع الحلويات والمكسرات في أبوظبي خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مع توجه عمليات الشراء خلال هذه الفترة إلى شراء مستلزمات الاستقبال والضيافة بنحو 100%، مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان الماضي.

وأشار متسوقون إلى أن الحلوى والشكولاتة بأنواعها تتصدر قائمة السلع الأكثر مبيعاً في العيد، إلى جانب الفواكه والمكسرات والكعك و«البسكويت»، كما ازداد الطلب على شراء القهوة العربية.

وقالت سعاد الجنيبي إن شراء الحلوى وسفرة العيد تبدأ مع بداية الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، وبالعادة نقوم بشراء السلال والحلويات قبل ثلاثة أيام، وخاصة الفواكه والمكسرات والحلويات القابلة للتخزين، فيما نفضل شراء الحلوى العمانية قبل يوم واحد فقط، من نفس المحل الذي تعتاد الشراء منه سنوياً.

ورأى عبدالله الكثيري أن شراء مستلزمات سفرة العيد أمر ضروري، فلا يمكن أن تشعر بفرحة العيد دون التئام الأسرة أمام طاولة التقديمات، وكذلك يتم استقبال الضيوف والترحيب بهم، من خلال تقديم أفضل الحلويات، والأهم وجود «الفوالة» التي هي تمثل واجب الترحيب والسعادة بالزائر.

وأكد شعبان بوراشد مسؤول بيع في محل الحراصي للحلوى العمانية في أبوظبي، على ارتفاع الطلب على شراء الحلوى خلال الأيام الأربع التي تسبق العيد، مشيراً إلى أن الطلبات تنهال بكثرة على حجز الطلبات، ويحدد العميل يومين أو ثلاثاً أو في ليلة العيد لاستلام طلبه، لضمانها طازجة.

وأضاف أن الأسعار ثابتة ولم يتم زيادتها، بل هناك تخفيضات على الكميات الكبيرة المباعة من الحلوى، والتي تزيد على خمسة كيلو جرامات.

وأوضح أن عمليات الطلب من حيث العدد والكميات تعود لحاجة العملاء وعدد أفراد الأسرة، وزوارهم، فالعائلات الكبيرة تحتاج لأكثر من 10 كيلو جرامات من الحلوى، والعائلات الصغيرة تفضل شراء ثلاثة.

وأشار رفيق مالاك من أحد محال بيع الحلويات بمدينة الشهامة، أن الطلب يزداد على شراء حلويات الشكولاتة بالتحديد خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، مبيناً أن العام الحالي شهد فكاً لقيود الزيارات العائلية والتجمعات الكبيرة، وهذا ساهم في ارتفاع الطلب على مستلزمات التقديم من الطعام والمشروبات بما فيها الحلويات.

بدوره، قال حمزة عبدالرزاق مدير أحد فروع المحمصة اللبنانية في أبوظبي، إن الإقبال قبل العيد بيومين كبير ويصل إلى 100%، عن الأيام العادية، مؤكداً على أن الطلب كبير جداً على شراء الحلويات الشامية، ومنها البقلاوة والغريبة والكعك والمعمول بالتمر.