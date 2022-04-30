إقبال على مراكز التسوق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مراكز وأسواق تجارية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين لشراء مستلزمات العيد، وشهد الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال فترة المساء بنسبة تجاوزت الـ100%.

وأشار مسؤولو تسويق وباعة إلى أن حملات العروض الترويجية والإعلان عن جوائز قيمة للمتسوقين، إلى جانب عمليات التخفيضات في المحال المتواجدة بالمراكز ساهمت بقوة في دعم زيادة أعداد المتسوقين، خاصة قبيل قدوم العيد.

وأكد لؤي السامرائي، مدير العمليات في ديرفيلدز مول أن المركز التجاري يشهد ازدياد الإقبال خلال الفترة التي تسبق العيد، حيث يبحث الكثير من العملاء عن سلعٍ مناسبة للاحتفاء بالعيد. وأضاف أن العادة التسوقية لزوار المركز من العملاء والمتسوقين تختلف في الفترتين الصباحية والمسائية طوال الشهر الكريم، حيث تشهد الفترة الصباحية إقبالاً خجولاً لأن الصائمين بطبيعتهم يميلون إلى عدم بذل الجهد خلال النهار، ويزداد الإقبال تدريجياً خلال اليوم ليصل ذروته وقت المغيب وأثناء فترة الإفطار.

من جانبها، أطلقت مراكز «الدار» للتسوق في أبوظبي والعين مجموعة من العروض الترويجية أبرزها بحسب مصدر مسؤول بالدار، عرض شهر رمضان والعيد والذي انطلق في المراكز المختلفة مع بداية الشهر الفضيل، ويتضمن عرض «أنفق واربح»، مجموعة من الجوائز على شكل باقات عائلية في كل من «ياس مول»، والمركز التجاري العالمي (WTC) أبوظبي، و«الجيمي مو».