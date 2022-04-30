جمارك دبي تتعامل مع 8.9 مليون حقيبة خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

تعاملت جمارك دبي مع 6.7 مليون مسافر ونحو 8.9 مليون حقيبة على متن 40.615 رحلة قادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحرص الدائرة على تعزيز انسيابية حركة المسافرين عبر خدماتها المتطورة لدعم خطة دبي السياحية، وترسيخ دبي عاصمة السياحية العالمية.

أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر في رمضان. وزادت جمارك دبي عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية خلال تلك الفترة إلى 822 مفتش جمركي على مدار الساعة، كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية.