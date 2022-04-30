2.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 10 أيام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رفعت عطلة عيد الفطر المبارك الطلب على حجوزات الفنادق في الإمارات وخاصة المنتجعات الشاطئية والقريبة من مراكز التسوق، بالتزامن من زيادة كبيرة في الطلب على رحلات السفر للخارج وفقاً لبيانات شركات الطيران ومواقع الحجز، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران تراوحت نسبته بين 30 إلى %40. وتوقع مديرو فنادق أن تصل معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية تصل إلى %100 خلال عطلة العيد التي تمتد من يوم السبت الموافق 30 أبريل وحتى الأحد الموافق 8 مايو 2022، نظراً للإقبال القوي من السياحة الداخلية، وكذلك التدفقات الكبيرة في أعداد السياح من خارج الدولة، خاصة من الأسواق الأوروبية والخليجية.

نادر غوشة

وقال نادر غوشة مدير عام منتجع ريو في دبي: إن حجوزات الإقامة خلال عطلة العيد تشير إلى الوصول إلى الإشغال الكامل للفندق، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من الحجوزات من أسواق خارجية مثل بريطانيا وألمانيا والتشيك وهولاندا وإيطاليا، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال خلال أول أسبوعين من شهر مايو تبلغ أكثر من 90%، وذلك بعد أن سجلت في شهر أبريل نسبة 100%، ونحو 90% خلال الربع الأول من العام.

إسماعيل إبراهيم

زخم استثنائي

وأشار إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إلى أن الحجوزات الحالية والطلب القوي على الإقامات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر الطويلة يشير إلى أن القطاع الفندقي سيشهد أداء استثنائياً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى الزخم الكبير للحجوزات المؤكدة، مع استعداد الفنادق بعروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

منى عوني

من جانبها، أشارت منى عوني مديرة التسويق والاتصال في فندقي سويس هوتيل المروج، داون تاون، وموفنبيك جراند البستان التابعين لمجموعة أكور، إلى وجود طلب قوي على حجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر، خاصة الفنادق القريبة من المراكز التجارية، لافتة إلى ارتفاع متوسط الإشغال في فندق سويس هوتيل المروج، الواقع بالقرب من دبي مول، إلى أكثر من 90% خلال العيد، مقارنة مع متوسط قدره 80% حالياً.

وأوضحت عوني أن الحجوزات في المجمع الفندقي الذي يضم أكثر من 528 غرفة وشقة فندقية، جاءت من أسواق متنوعة شملت بالإضافة إلى السوق المحلي، أسواقاً أوروبية عدة مثل فرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى كندا وأيضاً من السوق الخليجي بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، خاصة من السعودية وسلطنة عمان والكويت.

مأمون حميدان

البحث عن الفنادق

من جهته، أشار مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة «ويجو» إلى تتزايد عمليات البحث عن الفنادق خلال عطلة العيد، لافتاً إلى أن الموقع سجل أكثر من 131 ألف عملية بحث لشهري مارس وأبريل، متوقعاً أن تسجل معظم الفنادق معدلات إشغال عالية في عطلة العيد.

وفيما يتعلق بعمليات البحث على الوجهات السياحة للسفر خلال عطلة العيد، أشار حميدان إلى أن الهند تصدرت عمليات البحث من الإمارات وتبعتها مصر، وتركيا والأردن والمغرب، مع ملاحظة عودة بلدان إلى قائمة البحث مثال تايلاند وأذربيجان وجورجيا، ووجود بعض الوجهات الجديدة التي تتصدر قائمة البحث لدى المسافرين من وإلى الإمارات.

تغير نمط التخطيط

وأوضح أن فترة الإقامة تراوحت بين 3 إلى 7 أيام، مشيراً إلى تغير نمط التخطيط للرحلات، حيث بات المسافرون يخططون للسفر قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الرحلة، مؤكداً أن انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا في معظم بلدان العالم ساهم في ترسيخ الثقة بالسفر وتعميق الانتعاش بالوجهات التي قامت بالاحتواء المبكر للجائحة، من خلال اتباعها بروتوكولات وإجراءات تطعيم سريعة وواسعة، وفي صدارتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي نجحت خلال فترة وجيزة في تقديم تجربة سفر آمنة.

ذروة سفر بالمطارات

وفيما توقعت مطارات أبوظبي أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة إجازة عيد الفطر في الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى 8 مايو المقبل نحو 425.000 مسافر، توقع مطار دبي الدولي كذلك استقبال نحو 1.9 مليون مسافر خلال عطلة العيد، بمتوسط حركة يومية تتجاوز 177 ألف مسافر، كما يتوقع أن يكون 7 مايو أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة مع توافد ما يزيد على 200 ألف مسافر، فيما يتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمسافرين عبر جميع مطارات الدولة إلى نحو 2.5 مليون مسافر خلال العطلة.

كما أعلنت طيران الإمارات بدورها استعداد فرقها لاستقبال أكثر من 700 ألف عميل في المبنى 3 بمطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر، وأن يستمر الطلب مرتفعاً حتى 9 مايو، وخصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

واستجابةً للإقبال الكبير على الحجوزات والسفر خلال العطلة الطويلة، أعلنت طيران الإمارات عن مزيد من الرحلات عبر سبع مدن في دول منطقة والشرق الأوسط، وتكثيف جدولها بإضافة 22 رحلة وتوفير مقاعد إضافية باستخدام طائرات A380 والبوينج 777 بين 28 أبريل و8 مايو المقبل إلى المدن الأربع التي تخدمها في المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الكويت وبيروت وعمّان.

زيادة كبيرة في الطلب

وتتوقع فلاي دبي أعداداً قياسية من المسافرين، حيث شهدت الناقلة زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات وخاصة إلى الوجهات مثل باكو وكولومبو وإسطنبول وجزر المالديف، بالإضافة إلى بعض الوجهات التي تم إطلاقها مؤخراً مثل ليوبليانا وسالزبورج وتيرانا.

وزادت الشركة من السعة المقعدية على بعض خطوطها الشعبية خلال عطلة عيد الفطر المقبلة مثل باكو، وتبليسي، وجزر المالديف وسراييفو لاستيعاب الزيادة في الطلب خلال فترة العيد. من المقرر تشغيل أكثر من 2200 رحلة في الفترة ما بين 30 أبريل و8 مايو، وهي زيادة كبيرة عن الرحلات المجدولة للشركة.

ارتفاع في أسعار التذاكر

أظهر مسح أجرته الاتحاد على مواقع حجوزات الفنادق والطيران، ارتفاعا في أسعار تذاكر السفر والإقامات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر بنسب تتراوح 30 إلى %40 وفقاً للوجهة السياحية وموقع الفندق، وهو مستوى لم تشهده خلال عامين في هذا التوقيت، نظراً إلى تخفيف القيود، سواء في الإمارات أو في الخارج، وتراوح متوسط مدة الإقامة الفندقية أو الرحلة السياحية بين 3 إلى 4 ليال.