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الاقتصادي
«المركزي الأوروبي»: رفع معدلات الفائدة مرتين
«المركزي الأوروبي»: رفع معدلات الفائدة مرتين
1 مايو 2022 02:45

نيويورك (د ب أ)

ذكر روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الاعتبار العواقب على النمو الاقتصادي. وأضاف محافظ البنك الوطني النمساوي أن رفع معدلات الفائدة سيكون معتدلاً، بدلاً من أن يكون ضخماً، وسيأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية. وقال هولتسمان لقناة «أو.آر.إف» النمساوية الجمعة: «أنتمي إلى المجموعة التي تؤيد اتخاذ إجراء سريع».
وتابع أن هذا يعني أن رفع معدلات الفائدة «سيكون في الصيف وربما في الخريف، وإذا لزم الأمر أيضاً في ديسمبر. لكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر».
ومازال صانعو السياسة يتوقعون أن يعود نمو سعر المستهلك إلى هدف الـ2% في المدى المتوسط. وتابع هولتسمان أن «خيارات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التضخم المستورد محدودة، لكن تراجعاً نهائياً في أسعار الطاقة، على مدى السنوات القادمة سيساعد في مواجهة الضغوط على الأسعار».
وأضاف: «نعتقد أن التضخم سيتباطأ مرة أخرى بالفعل هذا العام، ربما بدءاً من نهاية النصف الأول».

البنك المركزي الأوروبي
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