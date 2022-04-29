الذهب يتجه لتسجيل انخفاض شهري

لندن (رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الجمعة بأكثر من واحد بالمئة مدعوماً بتراجع في الدولار لكن من المرجح أن تسجل السبائك انخفاضاً شهرياً مع توقعات باقتراب رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير. وبحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1916.21 دولار للأوقية لكن سعره انخفض 1.1 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في أول تراجع شهري منذ يناير. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1916.60 دولار للأوقية. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك «ارتفاع الدولار أول الأسبوع كان دافعاً قوياً لضعف الذهب وشهدنا الدولار وهو يعكس المسار... وهذا يقدم بوضوح بعض الدعم للذهب». وأضاف أن العوامل التي تدعم الذهب مثل تنويع الاستثمارات وتقلبات الأسهم السندات وخطر تباطؤ النمو الاقتصادي لم تتلاشى بعد. ورفع أسعار الفائدة الأميركية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 930.31 دولار للأوقية. والمعدنان في طريقهما لتسجيل انخفاض شهري أيضاً. وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2287.98 دولار للأوقية.