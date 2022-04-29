%90 إشغالاً لفنادق بالدولة خلال إجازة عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)

بعد الإعلان عن إجازة عيد الفطر، والتي تمتد لنحو 9 أيام، بدأت حجوزات السياحة الداخلية تتدفق إلى الفنادق، لترفع من معدلات الإشغال المتوقعة فوق 90%، بحسب عاملين في القطاع.

وأشار هؤلاء لـ «الاتحاد»، إلى أن الفنادق تشهد طلباً من السوق المحلي والخليجي بشكل رئيس خلال إجازة عيد الفطر.

وبحسب بيانات مجلس الإمارات للسياحة، استقطبت الفنادق بالدولة 19 مليون زائر في 2021 بنمو 29%، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء في 2021 مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة.

تعافي القطاع

وقال جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ «روتانا للفنادق»، إن قطاع السفر والسياحة يتعافى بشكل سريع وأكثر من المتوقع بدءاً من إكسبو دبي 2020 الذي أسهم بشكل كبير في تعافي القطاع والدعم الحكومي من خلال تسهيل إجراءات إطلاق التأشيرات السياحية طويلة المدى.

وأضاف «نتوقع إشغالاً قوياً خلال إجازة عيد الفطر، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات الإشغال بين 90 إلى 95% وأن تزيد على 95% في المنتجعات الشاطئية والفنادق القريبة من الوجهات السياحية».

وقال «تشهد الإيرادات الفندقية في فنادقنا نمواً مستمراً، حيث سجلت نتائج أفضل من الفترة التي تسبق الجائحة مع استقبال مزيد من السياح والزوار».

وقال ديفيد لانس مدير عام فندق ماريوت الفرسان أبوظبي «خلال إجازة العيد تم إطلاق عروض خاصة للعائلات على الإقامة والخدمات والمرافق من مطاعم وغيرها، إضافة إلى عروض للإقامة الأطول تتضمن تذاكر الدخول لمدن ياس الترفيهية ومنتجع الفرسان الرياضي أيضاً».

وأضاف «نتوقع معدلات إشغال ممتازة في خلال إجازة العيد مع العروض والنشاطات التي يقدمها الفندق مع الدعم الكبير من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والذي سيسهم في جذب السياح لا سيما من دول الخليج».

السوق الخليجي

وقالت منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»، نتوقع إشغالاً عالياً خلال فترة العيد مع بدء الحجوزات لإجازة العيد، حيث من المتوقع أن نسجل 90% إشغالا».

وأضافت: من المتوقع أن نشهد طلباً من السوق الخليجي وبشكل رئيس من السوق السعودي، إضافة إلى السوق المحلي».

وقال علاء العلي إن السياحة الداخلية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن ترتفع خلال إجازة عيد الفطر بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالعيد من العام الماضي.

من جهته، قال شريف مدكور، مدير عام فندق ميديا روتانا دبي:«من المتوقع أن تسجل الغرف الفندقية لدينا ارتفاعاً في نسب الإشغال لتصل إلى أكثر من 90% خلال موسم عيد الفطر السعيد، ويعود ذلك إلى إجازة العيد، إضافة إلى التحضيرات لمعرض السفر العربي».وأشار مدكور إلى أن الفندق يشهد توافداً كبيراً من العائلات والزوار من الإمارات والسعودية وباقي دول الخليج، حيث يقدم الفندق عروضاً خاصة بأسعار تنافسية تشمل الإقامة والوجبات في مطاعم الفندق المتنوعة.

وقال:« لدينا عروض كثيرة ومتنوعة من الإقامة الطويلة إلى القصيرة لمدة 7 ليالٍ أو أكثر بأقل سعر متاح للغرفة».

ويحقق القطاع السياحي بالدولة نموا منذ العام الماضي بعد الجائحة، فبحسب بيانات مجلس الإمارات للسياحة، تم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%.