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الاقتصادي
الدينار التونسي يهبط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار
الدينار التونسي يتراجع أمام الدولار مدفوعاً بتفاقم العجز التجاري والتضخم
29 ابريل 2022 21:49

تونس (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار مدفوعا بتفاقم العجز التجاري والتضخم وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي فاقمت مصاعب المالية العامة لتونس.
وجرى تداول الدينار بسعر 3.074 مقابل الدولار أمس الخميس وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأمس الخميس قالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا كلفت ميزانية الدولة خسائر بقيمة 1.31 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.44 مليار دولار مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.  

الدينار التونسي
الحرب في أوكرانيا
الاقتصاد التونسي
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