السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الدولار لأعلى مستوياته خلال 20 عاماً
الدولار يتراجع لكنه بصدد تسجيل أفضل أداء شهري منذ 2015
29 ابريل 2022 21:41

 
لندن (رويترز) - تراجع الدولار اليوم الجمعة عن أعلى مستوياته في عشرين عاماً، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015.
وفي آخر أيام التداول في شهر اتسم بالتقلبات في أسواق العملة، انخفضت العملات الرئيسية على نحو طفيف.
وفي الساعة 10.47 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 102.98. لكنه يتجه صوب زيادة 4.8 بالمئة في شهر أبريل.
ومع تراجع الدولار تلقت عملات أخرى دعما، وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.05655 دولار.
لكن اليورو بصدد الانخفاض شهريا بنسبة 4.5 بالمئة وهو أكبر تراجع يسجله منذ 2015.
وظل تداول الين مقابل الدولار فوق مستوى 130 إذ جرى تداول الين عند 130.085 مقابل الدولار.
أما الجنيه الاسترليني فزاد أمام الدولار وجرى تداوله عند 1.2572 دولار. 

اليورو
الدولار
الين الياباني
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©