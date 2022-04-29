إنفاق المستهلكين في أميركا يتجاوز التوقعات

واشنطن (رويترز) - زاد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس وسط طلب قوي على الخدمات بينما ارتفع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.6 بالمئة وليس 0.2 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.7 بالمئة. ويعود جزء من زيادة الإنفاق إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك يتجه إنفاق المستهلكين إلى الربع الثاني بزخم قوي مما يُظهر قوة العوامل الأساسية للاقتصاد.