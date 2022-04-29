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الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاع التعدين ونتائج أعمال الشركات
جانب من بورصة أمستردام
29 ابريل 2022 21:31

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد نتائج أعمال إيجابية وانتعاش أسهم شركات التعدين، مما زاد الإقبال على المخاطرة في نهاية شهر متقلب هيمنت عليه المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، مقلصا خسارته الشهرية إلى 1.2 بالمئة.
وفقدت مكاسب اليوم بعضا من بريقها بعد أن فتحت وول ستريت على انخفاض مع تأثرها بفعل نتائج أمازون وآبل.
وارتفع أسهم شركات التعدين 2.5 بالمئة اليوم مع ارتفاع أسعار خام الحديد والنحاس بعد أن تعهدت الصين بدعم الاقتصاد، مما زاد الآمال في استمرار الطلب.
كما تدعمت الأسواق بنتائج أعمال إيجابية، إذ حقق سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك ارتفاعا 5.4 بالمئة بعد زيادة مبيعاتها وتوقعات الأرباح التشغيلية لهذا العام. 

الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
الاقتصاد العالمي
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