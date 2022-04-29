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الاقتصادي
القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع 225 مليار درهم
متعامل في سوق دبي
29 ابريل 2022 18:13

يوسف البستنجي (أبوظبي) حلّقت أسواق المال الإماراتية إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر أبريل 2022 نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 225 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 2.531 تريليون درهم أمس مقارنة مع 2.306 تريليون درهم بنهاية مارس 2022، بحسب البيانات الرسمية لأسواق المال بالدولة.
وجاء الارتفاع الكبير في القيمة السوقية نتيجة مكاسب حققتها الشركات المدرجة في الأسعار السوقية لأسهمها المدرجة من جهة، ومن جهة أخرى بدعم من إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الشهر الجاري في سوق دبي المالي.
واستقطبت أسواق المال بالدولة تداولات ضخمة بلغت قيمتها 56.3 مليار درهم خلال شهر أبريل 2022، ليسجل بذلك نقلة نوعية في قيمة التداولات في أسواق الأسهم الإماراتية.

سوق أبوظبي 

واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 44.5 مليار درهم قيمة التداولات التي نفذت خلال 21 يوم عمل في شهر أبريل 2022، من خلال 226138 صفقة أبرمت في السوق وتم من خلالها تداول 8.4 مليار سهم.
وكانت محصلة التداول في السوق ارتفاع أسعار 43 شركة مقابل تراجع 22 شركة، فيما استقرت أسعار 22 شركة أخرى من دون تغيير.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي في أبريل 1.57% ليغلق عند مستوى 10104.89 نقطة، مقارنة مع 9948.78 نقطة نهاية شهر مارس الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 71 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 1.94 تريليون درهم، مقارنة مع 1.869 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2022.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.77 مليار درهم (صافي شراء) خلال 21 جلسة تداول.
ومع ذلك تظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب (من غير العرب) ضخوا 2.05 مليار درهم استثمارات جديدة خلال شهر أبريل 2022، ما يعتبر حصيلة استثنائية تظهر الثقة الكبيرة للمستثمرين العالميين من الصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد في الاقتصاد الوطني.
وخلال الشهر نفسه سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين 287 مليون درهم صافي بيع، في حين سجل المستثمرون العرب (غير الخليجيين) نحو 8 ملايين درهم صافي شراء.

سوق دبي 

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.47% ليسجل مستويات قياسية وبلغ 3719.63 نقطة عند إغلاقه أمس بزيادة 193 نقطة مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجلة بنهاية شهر مارس 2022 عند مستوى 3526.6 نقطة.
وزادت القيمة السوقية بنحو 153.6 مليار درهم لتبلغ 591 مليار درهم بنهاية تداولات الأمس، مقارنة مع 437.4 مليار درهم بنهاية مارس 2022، وذلك بدعم من إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في السوق خلال الشهر الجاري.
وشهد شهر أبريل الجاري تداولات بقيمة 11.8 مليار درهم في سوق دبي المالي.

الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
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