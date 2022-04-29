السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
البنوك في الإمارات تضخ 21.3 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة
زيادة في القروض والتسهيلات المصرفية بالإمارات
29 ابريل 2022 15:50

يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات، قروضاً شخصية للمقيمين، بقيمة 21.3 مليار درهم، خلال 12 شهراً، ليرتفع رصيدها إلى 352 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 مقارنة مع 330.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم. وتظهر البيانات أن إجمالي الزيادة في القروض والتسهيلات المصرفية خلال 12 شهرا بلغت 32.6 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.8٪ لترتفع إلى 1.811 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 مقارنة مع 1.7775 تريليون درهم في نهاية فبراير 2021. إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها بالأسهم بنسبة 80.9% خلال فترة المقارنة ذاتها، حيث ارتفع رصيدها في هذا القطاع إلى 17 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 مقارنة مع 9.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 بزيادة قيمتها 7.6 مليار درهم. كما زادت استثماراتها في سندات الدين بنحو 11.8 مليار درهم، لتبلغ 290.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 278.5 مليار درهم في فبراير 2021. ووفقا للبيانات زادت الودائع المصرفية لدى البنوك بقيمة 110 مليارات درهم خلال 12 شهراً، منها نحو 16 مليار درهم ودائع جديدة للأجانب غير المقيمين بالدولة. ونتيجة لإجمالي التغييرات فقد زادت الموجودات السائلة المؤهلة لدي البنوك في الدولة بنسبة 8.2% خلال الفترة، لتصل نسبتها إلى 19.8% في فبراير 2022 مقارنة مع 18.3% في فبراير 2021.

مصرف الإمارات المركزي
البنوك في الإمارات
آخر الأخبار
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©