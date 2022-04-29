البنوك في الإمارات تضخ 21.3 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة

يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات، قروضاً شخصية للمقيمين، بقيمة 21.3 مليار درهم، خلال 12 شهراً، ليرتفع رصيدها إلى 352 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 مقارنة مع 330.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2021، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم. وتظهر البيانات أن إجمالي الزيادة في القروض والتسهيلات المصرفية خلال 12 شهرا بلغت 32.6 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.8٪ لترتفع إلى 1.811 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022 مقارنة مع 1.7775 تريليون درهم في نهاية فبراير 2021. إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة زادت استثماراتها بالأسهم بنسبة 80.9% خلال فترة المقارنة ذاتها، حيث ارتفع رصيدها في هذا القطاع إلى 17 مليار درهم بنهاية فبراير 2022 مقارنة مع 9.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 بزيادة قيمتها 7.6 مليار درهم. كما زادت استثماراتها في سندات الدين بنحو 11.8 مليار درهم، لتبلغ 290.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 278.5 مليار درهم في فبراير 2021. ووفقا للبيانات زادت الودائع المصرفية لدى البنوك بقيمة 110 مليارات درهم خلال 12 شهراً، منها نحو 16 مليار درهم ودائع جديدة للأجانب غير المقيمين بالدولة. ونتيجة لإجمالي التغييرات فقد زادت الموجودات السائلة المؤهلة لدي البنوك في الدولة بنسبة 8.2% خلال الفترة، لتصل نسبتها إلى 19.8% في فبراير 2022 مقارنة مع 18.3% في فبراير 2021.