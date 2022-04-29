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الاقتصادي
«المالية» تتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول ضريبة الشركات
يونس الخوري
29 ابريل 2022 15:46

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة المالية مبادرة الاستشارة الرقمية العامة على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات، بهدف التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات.وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المبادرة في دعم عملية تنقيح وتطبيق التشريعات المقترحة لضريبة الشركات في دولة الإمارات من خلال فتح باب الحوار مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة باعتبارهم جزءاً أساسياً في عملية صياغة السياسات المالية الحكومية. وقال سعادته: «ترحب وزارة المالية بكافة الآراء والملاحظات والمقترحات ذات الصلة حتى تاريخ 19 مايو 2022 وذلك من خلال استخدام نموذج التقديم عبر الإنترنت والمتوفر على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات». وأضاف: «تواصل وزارة المالية منذ الإعلان عن ضريبة الشركات في يناير 2022، العمل على تصميم وتنفيذ نظام الضريبة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتطويره مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال». وتفصيلاً، تدعو الوزارة إلى إدراج الملاحظات الواضحة والموجزة على الوثيقة التشاورية العامة، مع التركيز على الجوانب المقترحة لنظام ضريبة الشركات التي قد تساعد في تقليل تكلفة الامتثال والتعقيد، وتحسين الثقة لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضريبة على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم أي مرئيات على المجالات التي لم يتم تناولها في الوثيقة. وللمشاركة في الوثيقة التشاورية العامة لضريبة الشركات، عبر الرابط التالي: www.mof.gov.ae/Corporate-Tax-Submission-Public-Consultation

ضريبة الشركات في الإمارات
يونس الخوري
وزارة المالية
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