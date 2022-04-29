وجهة جديدة لـ«ويز إير أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت ويز إير أبوظبي، رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى صلالة، العُمانية. وتوفر الوجهة الجديدة، الواقعة في أقصى جنوب السلطنة، تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة للسياح والمقيمين في كل من الإمارات وسلطنة عُمان مع فرص للسفر على مدار العام إلى المنطقة شبه الاستوائية. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 39 درهما.تتمتع صلالة بجاذبيةٍ كبيرةٍ خلال موسم الخريف مع مناخها الرطب وطبيعتها الخضراء بين يونيو وسبتمبر، بالإضافة إلى جمال طبيعي أخّاذ للحياة البرية الغنية الفريدة في المنطقة. وتقع صلالة بمحاذاة شاطئ رملي طويل، إلى جانب قربها من الجبال والصحراء، مما يوفر للمسافرين من محبي المغامرة فرصاً مذهلةً للاستكشاف. وبفضل تاريخها العريق كمركز للبخور، تضمن المدينة التاريخية المزدهرة تجربة سفر رائعة مع وجهاتها الفريدة. وتشتهر صلالة بكرم الضيافة العُمانية، وتوفر مناظر طبيعية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر في المنطقة مع الجمال شبه الاستوائي لمزارع الفاكهة وأشجار جوز الهند.