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وجهة جديدة لـ«فلاي دبي» في تركيا
جانب من أزمير التركية
29 ابريل 2022 15:43

دبي (الاتحاد) تبدأ فلاي دبي رحلاتها إلى مدينة إزمير في تركيا، اعتباراً من 26 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً. ستعمل الرحلات إلى مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) أيام الأربعاء والجمعة والأحد. مع بدء الرحلات إلى إزمير، ستنمو شبكة فلاي دبي في تركيا إلى أربع وجهات بما في ذلك أنقرة (ESB) ومطار إسطنبول صبيحة كوكجن (SAW) ومطار إسطنبول (IST). كما ستشغل فلاي دبي أيضاً رحلاتها الموسمية الصيفية إلى بودروم (BJV) وطرابزون (TZX)، اعتبارًا من 23 يونيو لتوفير خيارات متنوعة للمسافرين خلال هذا الصيف.

تركيا
فلاي دبي
مطار دبي الدولي
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