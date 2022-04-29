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الاقتصادي
«كهرباء دبي» تنجز 96.5% من محطة تحلية مياه البحر بجبل علي
سعيد الطاير يتفقد المشروع
29 ابريل 2022 15:41

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز 96.50% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أحد الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة. وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 897 مليون درهم على ائتلاف تقوده كلٌ من «أكسيونا» الإسبانية و«بلحصا بيسيكس كونستراكت». وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المشروع بدأ بضخ المياه إلى الشبكة في شهر مارس 2021 ويجري حالياً الانتهاء من الأعمال التكميلية للمشروع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقال معالي الطاير: «نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة. وتصل القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً فيما وصل الطلب الذروي على المياه إلى 380 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً خلال عام 2021 وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً». وأضاف: «وفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون».

كهرباء دبي
سعيد الطاير
جبل علي
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