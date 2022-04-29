6.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1825 مبايعة بقيمة 4.67 مليار درهم منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم، و1628 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.52 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 129 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة عود ميثا، وأخيراً مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 201 مبايعة بقيمة 243 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 188 مبايعة بقيمة 576 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 307 ملايين درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.73 مليار درهم منها 65 رهناً لأراض بقيمة 790.4 مليون درهم، و294 رهناً لفلل وشقق بقيمة 944.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 302 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 200 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 75 هبة بقيمة 267.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 47 مليون درهم.