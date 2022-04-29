أسعار الوقود خلال مايو المقبل في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي) أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات أسعار البنزين بمشتقاته والديزل، والتي سيتم تطبيقها خلال شهر مايو 2022. وكشفت شركات توزيع الوقود في الدولة الأسعار الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من بعد غد الأحد، موضحة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ووفق قرار اللجنة، تنخفض أسعار البنزين في مايو المقبل بنحو 7 فلوس، وارتفعت أسعار الديزل 6 فلوس، مقارنة بأسعار شهر أبريل الحالي. وانخفض سعر لتر البنزين «سوبر 98» بـ 8 فلوس من 3.74 درهم خلال شهر إبريل 2022 إلى 3.66 درهم لشهر مايو 2022، كما انخفض سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلساً من 3.62 درهم إلى 3.55 درهم ، وانخفض سعر لتر بنزين «إي بلس91» بمقدار 7 فلوس من 3.55 درهم في شهر أبريل إلى 3.48 درهم في مايو.

وصاحب ذلك ارتفاع سعر لتر الديزل بمقدار 6 فلساًت للتر من 4.02 درهم في ابريل 2022 إلى 4.08 دراهم في مايو 2022.

وتجدر الاشارة إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة تكلفة التشغيل لشركات التوزيع.