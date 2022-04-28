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مطار دبي يستقبل 1.9 مليون مسافر خلال عطلة العيد
مطار دبي
29 ابريل 2022 02:03

دبي (الاتحاد)

يستعد مطار دبي الدولي  لاستقبال نحو 1.9 مليون مسافر، خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 9 مايو، بمتوسط ​​حركة يومية يتجاوز 177 ألف مسافر، تزامناً مع نهاية شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك.
كما يتوقع أن يكون 7 مايو أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة مع توافد ما يزيد على 200 ألف مسافر.
وأكدت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

مطار دبي
دبي
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مطار دبي الدولي
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