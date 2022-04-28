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محمد الحمادي عضواً في مجلس إدارة الرابطة النووية العالمية
محمد الحمادي
29 ابريل 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، تمثل في انتخاب محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لعضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية النووية كأول إماراتي يتولى هذا المنصب.
وتتولى الرابطة النووية العالمية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، دعم تطوير برامج الطاقة النووية حول العالم، ويعد أعضاؤها مسؤولين عن 70% من إنتاج الطاقة النووية في العالم. كما يتولى الأعضاء اختيار المدير العام وانتخاب مجلس إدارة من 20 عضواً، حيث يقوم المجلس بالواجبات القانونية المتعلقة بإدارة الرابطة ووضع سياساتها وأهدافها الاستراتيجية.
ويأتي هذا الانتخاب على خلفية الإنجازات الاستثنائية التي تحققت للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتحديداً تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي قبل نحو عقد من الزمان، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به من قبل كافة مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم.

محمد الحمادي
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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