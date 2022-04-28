موجودات «المركزي» تنمو 14.4% إلى 530 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 66.8 مليار درهم بنسبة نمو %14.4 خلال 12 شهراً، لتبلغ 529.6 مليار درهم بنهاية فبراير 2022، مقارنة مع 462.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2021، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.

وجاء الارتفاع في الموجودات نتيجة زيادة استثمارات المصرف المركزي خلال فترة المقارنة بقيمة 64 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 184.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 120.2 مليار درهم بنهاية فبراير 2021.

كما ارتفع النقد الكاش والأرصدة المصرفية بقيمة 15.5 مليار درهم، لتبلغ 281.8 مليار درهم، مقارنة مع 266.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وزادت الودائع المصرفية العائدة للمركزي بنحو 10 مليارات درهم، ليبلغ رصيدها 45 مليار درهم في نهاية فبراير 2022، مقارنة مع 35 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.

وفي المقابل، تراجع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك العاملة بالدولة إلى 1.2 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة مع 25.3 مليار درهم في الشهر المقابل من العام الماضي.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية في المصرف المركزي إلى 475.4 مليار درهم، في نهاية فبراير 2022 بزيادة 90.2 مليار درهم خلال 12 شهرا، وذلك مقارنة مع 385.2 مليار درهم في نهاية فبراير 2021.

وجاء الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية بسبب زيادة استثمارات المصرف المركزي في الأوراق المالية الأجنبية، وارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الأسواق الخارجية.

وشهد شهر فبراير 2022 مقاصة 1.735 مليون شيك بقيمة إجمالية 90.7 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات بين البنوك 518 مليار درهم، وتحويلات العملاء 343.7 مليار درهم خلال الشهر نفسه.

وتظهر البيانات أن تحويلات العملاء ارتفعت بما يقارب 21.7 مليار درهم خلال شهر فبراير 2022، مقارنة مع قيمتها في شهر يناير 2022 البالغة 322 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادي في السوق المحلية وتعزيز مرحلة الانتعاش التي بدأت تخيم على الاقتصاد الوطني اعتباراً من النصف الثاني من 2021.

وزادت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال فبراير الماضي وبلغت 15.7 مليار درهم، مقارنة مع 14.8 مليار درهم في شهر يناير الذي سبقه، بينما بلغت قيمة الإيداعات النقدية 13.1 مليار درهم في فبراير 2022، مقارنة مع 15.6 مليار درهم في يناير 2022.