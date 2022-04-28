«رأس الخيمة العقارية» تحقق 30.4 مليون درهم

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت شركة رأس الخيمة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 30.48 مليون درهم، وبلغت الإيرادات 107.25 مليون درهم. وتجاوز إجمالي الأصول 6.24 مليار درهم في الربع الأول مقارنة بـ 6.21 مليار درهم في ديسمبر 2021.

ويعود هذا النمو إلى تشغيل منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب خلال الربع الأول من عام 2022 حيث سيضيف هذا المنتجع المتميز قيمة كبيرة إلى تدفق الإيرادات ويعزز الميزانية العمومية، كما ساهمت المرحلة الأولى من فلل ماربيا التي تم تسليمها في وقت سابق من هذا العام في تدفق الإيرادات، في حين أن توسعة فيلات ماربيا جارية حاليًا ومن المتوقع إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2022.

وقال عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة الشركة: «نواصل على تطوير المشاريع السكنية والفندقية التي تلبي احتياجات سوق العقارات، حيث يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو كبيرة ويوفر أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين».