56.2 مليون درهم أرباح «ريم للتمويل»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت ريم للتمويل 65 مليون درهم إيرادات للعام المالي 2021، مقابل 14.9 مليون درهم العام المالي 2020، فيما بلغ صافي الربح 56.2 مليون درهم.

وقال سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل: «نحن فخورون بأن نعلن أن الذكرى السنوية الخامسة عشرة لشركة ريم للتمويل جلبت معها نمواً مالياً غير مسبوق بسبب الخبرة والاجتهاد وتركيزنا المطلق على إرضاء العملاء، وذلك خلال فترة جائحة كورونا والتي القت بظلالها على معظم القطاعات». وأضاف: تتمتع الشركة بكفاءة رأسمال قوية بنسبة 57.4%، وبلغ صافي حقوق الملكية 300 مليون درهم.