«فلاي دبي» تشغل 2200 رحلة خلال عطلة العيد

دبي (وام) أعلنت فلاي دبي اليوم عن تشغيل أكثر من 2200 رحلة خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الفترة ما بين 30 أبريل الجاري و8 مايو المقبل في زيادة كبيرة عن الرحلات المجدولة للشركة حيث شهدت الناقلة زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات. وتوقعت فلاي دبي أعداداً قياسية من المسافرين خلال عطلة العيد وارتفاع إشغال المقاعد خلال الأسبوعين المقبلين ليصل بين 80 و100 بالمائة على عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة خاصة وجهات مثل كولمبو وكاتمندو ونابولي ويريفيان وآلماتي. وزادت الشركة من السعة المقعدية على بعض خطوطها خلال عطلة عيد الفطر المقبلة مثل باكو وتبليسي وجزر المالديف وسراييفو لاستيعاب الزيادة في الطلب خلال فترة العيد. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نتجه بثبات نحو التعافي الكامل من تأثير جائحة كوفيد 19، نحن في وضع جيد لاستيعاب الزيادة في الطلب مع استعداد الجميع للسفر مرة أخرى خلال عطلة العيد المزدحمة فضلاً عن أشهر الصيف». ودعت فلاي دبي الركاب الذين يسافرون خلال هذا الوقت إلى الوصول مبكراً للمطار لإنجاز إجراءات السفر مع جاهزية جميع المستندات المتعلقة بذلك.