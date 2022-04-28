21% نمو أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 والمنتهي بتاريخ 31 مارس 2022، مسجلةً نمواً في الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 3.1 مليار درهم نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض والهاتف المتحرك. ونمت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.3 مليار درهم بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات. وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 21% إلى 311 مليون درهم، بينما سجل التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 75% ليصل إلى 964 مليون درهم بفضل ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبدء عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية. وساهمت المبادرات التجارية في تعزيز نمو قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 10.4%، حيث أنهت الشركة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 7.5 مليون مشترك ويعود ذلك إلى الزيادة الملحوظة في صافي المشتركين الجدد في شريحتي عملاء خدمات الدفع الآجل والمسبق. وتمكنت الشركة للربع الثالث على التوالي من تسجيل نمو ملحوظ في صافي المشتركين الجدد في شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل التي بلغت 1.4 مليون مشترك. بينما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق إلى 6.1 مليون مشترك بفضل العروض المتنوعة للخدمات واستمرار التعافي الملحوظ في الأنشطة السياحية وبيئة الأعمال. وحافظت عروض خدمات النطاق العريض على خصائصها ومزاياها الجاذبة للعملاء، حيث نجحت الشركة في جذب 48000 مشترك جديد/مقارنة بـ 13000 مشترك في الربع الأول من العام 2021/ وأنهت الشركة الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات النطاق العريض بلغت 439000 مشترك بزيادة بنسبة 76.7% على أساس سنوي. ويرجع هذا الأداء القوي إلى المبادرات التجارية المستمرة عبر فئات المنتجات المختلفة إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية خدمات النطاق العريض. وسجلت الشركة خلال الربع الأول نمواً في إيراداتها بنسبة 8.5% لتصل إلى 3,13 مليار درهم، وقد واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 6.9% لتصل إلى 1,40 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 216 مليون درهم. وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22.8% لتصل إلى 815 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد والمؤسسات. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 12.2% لتصل إلى 2,21 مليار درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1,27 مليار درهم. ويعود هذا التحسن الملحوظ في الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الخدمات. وبفضل الربحية العالية لخدمات الهاتف المتحرك والثابت، فقد توسعت هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 170 نقطة لتصل إلى 40.6% فيما سجل صافي ربح الشركة خلال الربع الأول نمواً بنسبة 21% ليصل إلى 311 مليون درهم، وقد تم تعويض تأثير ارتفاع الأرباح جزئياً، بزيادة رسوم الامتياز وارتفاع رسوم الإهلاك الناتجة عن استثمارات الشركة في البنية التحتية. واستقرت النفقات الرأسمالية للشركة عند 305 ملايين درهم بكثافة رأسمالية بلغت 9.7%، ويعكس هذا الاستقرار الطبيعة الموسمية، حيث إن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادةً في النصف الثاني من العام. وقد شهد الربع الأول عودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية. وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 75% ليصل إلى 964 مليون درهم، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض النفقات الرأسمالية.