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الاقتصادي
«حديد الإمارات أركان» تسجل 16 مليون ساعة عمل آمنة
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
28 ابريل 2022 16:27

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان التزامها بتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة خلال احتفال المجموعة بيوم السلامة العالمي لقطاع الحديد الذي يصاف 28 أبريل من كل عام. وأعلنت المجموعة عن تسجيل نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات ونتيجة متقدمة في معدل الإصابات المهدرة للوقت بواقع 0.5 في عام 2021، وهو ما يشكل زيادة بواقع 209% في معدل ساعات العمل الآمنة، وانخفاضًا بواقع 80% في عدد الإصابات المهدرة للوقت مقارنةً بعام 2020. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «فخورون بالتزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين، وهو ما ينبع من إيماننا بأن السلامة ركن أساسي لضمان استدامة الأداء المتميز للموظفين. وهذا الإنجاز اليوم بتحقيق نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2021 يعد شهادةً لتميز ثقافة السلامة التي رسخناها في بيئة العمل. وستعمل المجموعة دائمًا على تعزيز هذه الثقافة القائمة على السلامة والتميز التشغيلي».

مجموعة حديد الإمارات أركان
حديد الإمارات
سعيد غمران الرميثي
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