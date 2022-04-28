5.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول»

أبوظبي (الاتحاد) بلغ صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول، خلال الربع الأول من العام الجاري 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنمو 107%، والذي يمثل أعلى صافي أرباح سنوية في تاريخ البنك.

وبحسب النتائج المالية للربع الأول من العام 2022، نما العائد على السهم الأساسي 113% إلى 1.84 درهم، مقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وتجاوز إجمالي الإيرادات 7.3 مليار درهم تشمل مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم، نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي».

وزادت الإيرادات التشغيلية 2% إلى 4.5 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 9% باستثناء مكاسب بيع حصة الأغلبية من شركة «ماغناتي» للمدفوعات والمكاسب المرتبطة بالأعمال العقارية خلال الربع الأول من عام 2021.

وناهزت مخصصات انخفاض القيمة 457 مليون درهم، مقارنة مع 470 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت التكاليف التشغيلية 1.5 مليار درهم، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية. ونمت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 6% إلى 434 مليار درهم، منذ بداية عام 2022، وبنسبة 15% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وبلغت ودائع العملاء 600 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2% منذ بداية عام 2022، وتحسن مزيج الودائع نتيجة ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 22 مليار درهم، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2021، بارتفاع بلغ 52% من إجمالي ودائع العملاء وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 120%. كما حققت معدلات جيدة لجودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 98%.

وبلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 13% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية، ما يعكس قوة رأسمال المجموعة.

استراتيجية النمو

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدني الإعلان عن تحقيق بنك أبوظبي الأول لصافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوي في تاريخ البنك، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم ملحوظ في استراتيجيتنا للنمو ومبادرات التحول والتطور المختلفة، بما يتماشى مع خططنا طويلة الأمد لتقديم أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا». وأضافت: حققت أعمالنا الأساسية أداءً جيداً خلال هذه الفترة التي اتسمت بنمو النشاطات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث استفادت من زخم الأعمال قيد التنفيذ، ونمو الأعمال الحالية وتحسن ثقة المستهلك. وذكرت أن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي تشمل مكاسب من بيع حصة الأغلبية من شركة «ماغناتي» للمدفوعات، ما يعكس أهمية أعمال المدفوعات في تمهيد الطريق نحو النمو طويل الأمد بالتعاون مع شريك استراتيجي، حيث رسخ ذلك مكانتنا الرائدة في قطاع المدفوعات والخدمات الرقمية في المنطقة.

وأضافت الرستماني:«على الصعيد الدولي، ستظل السوق المصرية محور اهتماماتنا المستقبلية، في حين ما زلنا مستمرين في عملية اندماج أعمالنا مع بنك عوده مصر، والذي من المقرر أن يتم استكمالها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما واصلنا تعزيز تواجدنا في أسواق جديدة مستهدفة، حيث بدأنا أعمالنا في فرعنا في شنغهاي في شهر مارس، وافتتحنا مكتباً تمثيلياً في العراق، ليكون إضافة استراتيجية لتواجدنا الجغرافي، في الوقت الذي لا تزال تعتبر فيه دولة الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق».

ارتفاع في مختلف القطاعات

بدوره، قال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول:«حققت المجموعة أداءً تشغيلياً جيداً، حيث سجلت ارتفاعاً في مختلف قطاعات أعمالها، خاصة في نهاية الربع الأول من 2022، حيث ارتفعت معدلات الإقراض للمجموعة بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول، وتحسنت هوامش الإقراض. وشهد مزيج الودائع تحسناً، حيث ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتضيف 22 مليار درهم مقارنة مع الربع الأخير من عام 2021، والتي تمثل 52% من إجمالي ودائع العملاء. كما ستساهم أسعار الفائدة المتزايدة في تحقيق عوائد أعلى حتى نهاية العام الحالي».