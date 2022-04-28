وجهة جديدة لـ«ويز إير أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى مدنية العقبة في أقصى جنوب الأردن، اعتباراً من اليوم.

تُقدّم الوجهة الجديدة، والواقعة على الطرف الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، تجربة سفر مريحة للسياح والمقيمين في كل من الإمارات والأردن مع تجربة مميزة على الجبال والصحاري المحيطة بمزيجٍ مثاليّ من حياة المدينة والشواطئ والتاريخ. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 69 درهما.

تقع العقبة بين الجبال والصحراء والبحر، وتتميز بإطلالتها المذهلة على البحر مع شواطئها البكر ومناخها اللطيف. وتوفر المدينة الخلابة للمسافرين من عشاق المغامرة العديد من فرص الاستكشاف مع المتاحف والمساجد والآثار التاريخية التي تعود لآلاف السنين. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل الغوص في البحر الأحمر وجهة جذب رئيسية بما يضمه من حياة بحرية غنية وشعاب مرجانية متنوعة وجاهزة للاستكشاف. كما يمكن زيارة مدينة البتراء المفقودة، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، برحلةٍ ليوم واحد. وتعود أصول عاصمة الإمبراطورية النبطية إلى الفترة بين 400 قبل الميلاد و106 بعد الميلاد.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تُعدّ العقبة مدينة ساحلية مذهلة تتمتع بتاريخ غني وشواطئ خلابة، وهي وجهة عالمية للغوص للمبتدئين والمحترفين. ويسعدنا توسيع شبكتنا في الأردن وإتاحة المزيد من الفرص للمسافرين من عشاق المغامرة لتجربة أفضل الوجهات في المنطقة مع عدد كبير من الخيارات التي تستحق الاستكشاف. ونتطلع للترحيب بالمسافرين من جميع الأعمار على متن طائراتنا قريباً مع وجهات طبيعية فريدة ومواقع تاريخية مذهلة".