9.5 مليار درهم قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن «غرفة عجمان»

عجمان (وام)

بلغ إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال العام الماضي 9.47 مليار درهم مقارنة بـ 4.763 مليار درهم خلال العام السابق بمعدل نمو 99%، حيث بلغت قيمة منتجات التصدير 1.809 مليار درهم مقارنة بـ 1.369 مليار درهم بنسبة زيادة 32%.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً في إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة لتصل إلى 33,16 ألف شهادة مقارنة بـ 25.68 ألف شهادة خلال العام 2020 بنمو 29%، الأمر الذي يعكس تنامي الأعمال خلال العام المنصرم وزيادة عقد الصفقات التي أبرمتها المنشآت من أعضاء غرفة عجمان. وكشف محمد علي الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، عن تصدر المنشآت الصناعية من حيث قيمة المنتجات المُصدرة حسب بيانات شهادات المنشأ في غرفة عجمان خلال عام 2021 لتُشكل منتجات المنشآت الصناعية نسبة 82% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال عام 2021 بنسبة نمو بلغت 29% مقارنة بعام 2020.

وأوضح الجناحي أن منتجات السفن والقوارب جاءت في المرتبة الأولى في صادرات إمارة عجمان إلى خارج الدولة في حين جاءت بالمرتبة الثانية منتجات الأسماك.

وأفاد بأن نسبة صادرات عجمان إلى أكبر 10 دول خلال العام 2021 بلغت نحو 65% من إجمالي قيمة السلع المصدرة، تتصدرها الولايات المتحدة بأهمية نسبية بلغت 15%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 13%، وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الثالثة بـ 8% من إجمالي الصادرات.

وأكد الجناحي حرص غرفة عجمان على وضع خطة سنوية لتعزيز تعاونها الخارجي مع دول العالم وتنفيذ فعاليات وملتقيات تجمع أصحاب الأعمال من عجمان ونظرائهم من الدول لبحث فرص الشراكة والتعاون وزيادة حجم التبادل التجاري.