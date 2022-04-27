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الاقتصادي
«اقتصادية الشارقة» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق
«اقتصادية الشارقة» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق
28 ابريل 2022 01:59

الشارقة (وام)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جاهزيتها واستعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر حيث تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية وشملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة جميع منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها وشملت الحملات الرقابية التي نظمتها الدائرة مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة سعياً منها لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق تزامناً مع عيد الفطر السعيد.

دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة
اقتصادية الشارقة
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