«اللولو» تفتتح هايبر ماركت جديداً في البطينة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

عززت لولو هايبر ماركت، تواجدها في إمارة الشارقة عبر افتتاح هايبر ماركت جديد.

افتتح المتجر عبيد سعيد عبيد الطنيجي المدير العام لبلدية الشارقة، بحضور سيف الدين طاهر روبيلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو وأشرف علي أم أيه، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية وسليم أم. آيه مدير مجموعة اللولو بدبي.

ويلبي المتجر الجديد الذي يعتبر رقم 18 لمجموعة اللولو في الشارقة والـ 232 عالمياً، جميع احتياجات المتسوقين.

وقد صُمم المتجر على أفضل مفاهيم مساحات البيع بالتجزئة وأحدث التقنيات وتبلغ مساحته 165 ألف قدم مربعة ويتكون من 3 طوابق مع مساحة مواقف سيارات لسهولة التسوق وخدمة سكان منطقة البطينة والمناطق المجاورة لها.

ويوفر الهايبر ماركت الجديد تشكيلات واسعة من الأصناف تشمل: السلع التموينية، المنتجات الطازجة، اللحوم والأسماك، المخبوزات، الألبان، البيتزا والوجبات الخفيفة، المأكولات الجاهزة، المحمصة، الحلويات، الأزياء، الصحة والجمال، المستلزمات المنزلية، الملابس، الأحذية، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، وغيرها الكثير.

وتتوفر ميزة ابتكارية أخرى في قسم المأكولات الجاهزة بالهايبرماركت الجديد، أول روبوت في العالم لتوصيل الطعام يعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تطويره بوساطة شركة بيبرل كلاود الأميركية. ويسهم هذا الابتكار في تقديم خدمات أكثر كفاءة وآمنة للعملاء.