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الاقتصادي
«دي بي ورلد» تضع حجر الأساس لبناء مرفق تخزين في الدومينيكان
«دي بي ورلد» تضع حجر الأساس لبناء مرفق تخزين في الدومينيكان
28 ابريل 2022 01:59

دبي (الاتحاد) 

وضعت «دي بي ورلد»، وشركة «إيمرجنت كولد لاتين أميركا» حجر الأساس لمبنى أول مرفق تخزين مبرد وعصري في جمهورية الدومينيكان. وتم وضع حجر الأساس بحضور رئيس جمهورية دومينكان، لويس أبي نادر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي لـ إيمرجنت كولد لاتين أميركا، نيل رايدر، والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - جمهورية الدومينكان»، مورتن يوهانسن. كما حضر الحفل أيضاً كل من فيكتور إيتو بيسونو، وزير الصناعة والتجارة في حكومة جمهورية الدومينيكان، وإدواردو سانز لوفاتونو، مدير عام جمارك الدومينيكان.

دي بي ورلد
الدومينيكان
سلطان أحمد بن سليم
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