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الاقتصادي
«إثراء دبي» تفتتح امتداد سوق الذهب
امتداد سوق الذهب إضافة مميزة لتجربة السياح والمتسوقين (من المصدر)
28 ابريل 2022 01:59

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت «إثراء دبي» عن افتتاح امتداد سوق الذهب في دبي على مساحة تصل إلى حوالي 1.181.025 قدماً مربعة، تضم 295 وحدة بيع بالتجزئة ومساحة 255 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب و468 وحدة سكنية ذات جودة عالية. 
ويضم المشروع الحديث أكثر من 295 متجراً، بينهم أكثر من 50 متجراً فتحت أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الافتتاح الأولي. 
وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: إن موقع امتداد سوق الذهب في المركز التجاري الأصيل في دبي، سيساهم في جعله واحداً من أهم معالم الجذب الثقافية في دبي ووجهةً عالميةً للمجوهرات لتعزيز لقب دبي مدينة الذهب، إلى جانب أهميته في تعزيز مكانة دبي باعتبارها من أكثر المدن زيارةً في العالم 
من جانبها، قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة، إنه من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات، نظمت مجموعة دبي للمجوهرات العديد من المبادرات بالتعاون الدوائر الحكومية المختلفة لإحياء قطاع الذهب ودفعه للأمام مع إعادة الافتتاح بعد جائحة كورونا. 
بدوره، قال سامي عيد، مدير إدارة التسويق في «إثراء دبي»: إن نسبة الإشغال في الوحدات السكنية في «امتداد سوق الذهب» بلغت 100%، فيما بلغ الإشغال في مرافق التجزئة 90%.

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