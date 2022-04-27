5 مبان لـ«ستراتوم» في «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد)



كشف سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك أن الشركة تتجه في المستقبل لتوسيع نشاطها ليتضمن التطوير العقاري في إمارة دبي، حيث قامت الشركة مؤخراً بشراء مجموعة من الأراضي في دبي الجنوب، بغرض تطوير عدد من المباني السكنية عليها، وبيع الوحدات السكنية التي تضمها للمستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وقال الفهيم: «عقب النجاح الذي حققناه كشركة لإدارة العقارات، قررنا توسيع نشاطنا ليتضمن التطوير العقاري، وقد أخذنا مجموعة أراض في دبي الجنوب، وسنطورها في المستقبل، وقد باشرنا مراحل تصميم المباني التي ستقام على الأراضي، وتعتبر دبي الجنوب من المناطق الجديدة التي تشهد إقبالاً من قبل المستأجرين والمستثمرين، خاصة أنها من المناطق الحيوية قرب منطقة إكسبو دبي ومطار آل مكتوم».

وأضاف: «يأتي توجهنا للتطوير في ظل توفر فرص استثمارية مجدية في هذا النشاط، وقد تمكننا من شراء 5 أراض بغرض تطويرها عبر بناء 5 مبان بارتفاع 5 طوابق، ويتوقع أن تصل تكلفة كل مبنى إلى 40 مليون درهم».

وذكر الفهيم أن القطاع العقاري في الدولة يتمتع بجاذبيته الاستثمارية، في ظل مواصلة الطلب على التملك والاستئجار، ونسعى لتعزيز موقعنا كإحدى الشركات المتخصصة بإدارة العقارات وتطويرها.