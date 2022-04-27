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الاقتصادي
715 مليون درهم أرباح أبوظبي الاسلامي
715 مليون درهم أرباح أبوظبي الاسلامي
28 ابريل 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 18% على أساس سنوي في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2022 والتي بلغت 715 مليون درهم مقارنة مع 608 ملايين درهم  في الربع الأول من عام 2021. 
وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. 
وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 6% لتبلغ 1,409 مليون درهم إماراتي مقابل 1,336 مليون درهم إماراتي في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 12% على أساس سنوي ليبلغ 620 مليون درهم إماراتي، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 789 مليون درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدلات الأرباح.
وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 577 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 40.9%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 113 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام بالمقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداعيات أزمة كوفيد-19. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 9.2 نقطة مئوية لتبلغ 121.1 %.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6 % بالمقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 139 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 9%. 

مصرف أبوظبي الإسلامي
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