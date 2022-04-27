الفنادق.. إشغال كامل للمطاعم وانتعاش حجز الغرف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد فنادق في الإمارات، مع الأسبوع الأخير من رمضان، طلباً كبيراً على الإفطار والسحور في مطاعمها ليزيد إشغالها على %90، في وقت تسجل إشغالاً إيجابياً للغرف خلال الشهر الفضيل بمعدل يفوق %60، ما يؤكد تعافي القطاع وعودة الحركة السياحية على الفنادق.

فخلال شهر رمضان العام الماضي وبسبب الجائحة، كان الطلب ضعيفاً بشكل عام على المطاعم والغرف، ولكن مع تعافي القطاع وعودة الحياة الطبيعية انتعشت الحركة السياحية بشكل كبير يفوق التوقعات.

يقول فابيو ماريغليانو - المدير العام لفندق ذا تشيدي البيت الشارقة: «إن الفندق شهد زيادة في إقبال الزوار منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك للعام الحالي على موائد الإفطار بنمو يفوق العامين الماضيين، وذلك نتيجة تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية».

ويضيف ماريغليانو: «شهدنا استقطاب الضيوف والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك الشركات التي تحتفي بموظفيها وعملائها خلال الشهر الكريم ويتطلعون للاستمتاع بتجارب رمضانية غنية».

ويشير: «منذ بداية رمضان حقق الفندق أداء مميزاً واستجابة إيجابية من قبل الضيوف والزوار على الحجوزات الفردية، حيث وصلت نسبة إشغال الغرف إلى 60 %، ما يترجم ازدهار السياحة الداخلية، حيث طرحنا عرضاً خاصاً بسعر مغرٍ خلال الشهر يشمل حجز غرفة مع إفطار أو سحور، بهدف استقطاب شريحة أكبر من النزلاء والزوار الذين ينتظرون قدوم رمضان للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية».

ويقول ماريغليانو: «إن عروض الإفطار والإقامة ساهمت في تشجيع الطلب في السوق المحلية وتوليد المزيد من العائدات للقطاع الفندقي في جميع أنحاء الدولة».

وفي السياق نفسه، يقول محمد واكب مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق «فيرمونت باب البحر» أبوظبي: «نشهد طلباً كبيراً على الإفطار والسحور، حيث ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الثاني والثالث من رمضان، مع توقعات بارتفاع الطلب في الأسابيع القادمة».

ويشير واكب إلى أن تلك النتائج الإيجابية التي يتم تسجيلها تأتي من عملاء وضيوف وموظفي المؤسسات الحكومية والشركات بشكل رئيسي.

ويبين أنه لا يمكن مقارنة الطلب لرمضان الجاري مع رمضان من العام الماضي، حيث إن الطلب يفوق العام الماضي بشكل كبير مع عودة الحياة لطبيعتها».

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «نسجل معدلات إشغال غرف في السبعينيات، وهو أمر إيجابي في رمضان، ويؤكد على النشاط السياحي الذي تشهده الدولة».

وتضيف: «نسجل إشغالاً في المطاعم للإفطار والسحور بين 90 و100% في الوقت الراهن».