المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أدنى مستوى خلال أسبوعين

طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر انخفاض وول ستريت الليلة الماضية، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق كوفيد-19 في الصين على نتائج الشركات المحلية. وتراجع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.17 بالمئة ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.94 بالمئة ليغلق عند 1860.76 نقطة. وتراجعت بورصة وول ستريت الليلة الماضية، مع إغلاق المؤشر ناسداك عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية. وقال شوجو مايكاوا محلل السوق العالمية في جيه.بي مورجان لإدارة الأصول: «قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضاً بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة». ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي كوفيد-19 الناشئ في العاصمة، وتجنب نفس الإغلاق الذي فُرض في شنغهاي لمدة شهر. وانخفض سهم فانوك بنسبة 5.72 بالمئة، وكان أكبر خاسر على المؤشر نيكي بعد أن جاءت أرباح التشغيل السنوية لشركة صناعة أجهزة الروبوت دون التوقعات. وتراجع سهم كيكومان 12.63 بالمئة بعد تقرير ذكر أن شركة صناعة صلصة الصويا لم تكشف عن التوقعات بسبب الزيادة في التكاليف. وخسر سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.49 بالمئة.