البورصة الأردنية تواصل التراجع للجلسة الرابعة

عمان (رويترز) - واصلت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء انخفاضها للجلسة الرابعة على التوالي، بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات بهدف جني أرباح. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.49 بالمئة إلى 2366.17 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 4.4 مليون دينار (6.2 مليون دولار) مقارنة مع 3.9 مليون في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.38 بالمئة إلى 34.32 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.77 بالمئة إلى 1.29 دينار وسهم مناجم الفوسفات 3.51 بالمئة إلى 35.5 دينار. وزاد سهم الاتصالات الأردنية 0.51 بالمئة إلى 1.97 دينار.