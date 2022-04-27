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الاقتصادي
روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية
جانب من العاصمة الروسية
27 ابريل 2022 16:56

مدريد (رويترز) - قال رئيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن روسيا قررت الانسحاب من الوكالة الدولية، في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء للتصويت على تعليق عضوية روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.
وفي وقت سابق قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ومقرها مدريد، إنه يأمل أن يصوت الأعضاء على تعليق عضوية روسيا.
وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية إنه على الرغم من أن «روسيا أعلنت انسحابها، فإن اجتماع الجمعية العامة مستمر لأن قرار التعليق له آثار فورية».
يأتي ذلك في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من الشهر الحالي، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب تقارير عن «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان» في أوكرانيا، مما دفع موسكو إلى إعلان انسحابها منه. 

الحرب في أوكرانيا
روسيا
منظمة السياحة العالمية
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