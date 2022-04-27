ألمانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي بسبب حرب أوكرانيا

برلين (رويترز) - خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2 بالمئة من توقعاتها في أواخر يناير بنمو يبلغ 3.6 بالمئة، حيث أثر الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات وارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج. وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد 2.5 بالمئة في عام 2023، ارتفاعاً من 2.3 بالمئة كانت متوقعة سابقاً. وأضافت الوزارة أن الحكومة تتوقع معدل تضخم يبلغ 6.1 بالمئة في عام 2022 و2.8 بالمئة العام المقبل، حيث يقود ارتفاع أسعار الطاقة أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.