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الاقتصادي
استقرار أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات الروسية
تراجع الطلب على النفط يحد من ارتفاع الأسعار
27 ابريل 2022 16:38

لندن (رويترز) - استقرت أسعار النفط بشكل عام اليوم الأربعاء، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات مكافحة كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار. وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 53 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 105.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.24 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتاً أو 0.6 بالمئة لتصل إلى 102.30 دولار للبرميل. وقالت جازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا في تصعيد كبير في الخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا. ومن المقرر صدور بيانات من الحكومة الأميركية بشأن مخزونات النفط اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات من القطاع أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين. وحد أيضاً من ارتفاع أسعار النفط صعود الدولار لأعلى مستوى في عامين اليوم الأربعاء، مما جعل شراء النفط عملية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

الحرب في أوكرانيا
النفط الروسي
الاقتصاد الصيني
كوفيد 19
أسعار النفط
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